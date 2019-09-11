الجهيناوي يعقد بالقاهرة لقاء مع نظيريه المصري والأردني وكاتبة الدولة المغربية للشؤون الخارجية

Mercredi 11 Septembre 2019



باب نات

- عقد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 بالقاهرة لقاء مع وزيري خارجية كل من مصر والأردن وكاتبة الدولة المغربية للشؤون الخارجية، الدول الأعضاء في الإتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر أتفاقية (أغادير)، إجتماعا على هامش أشغال الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، تم خلاله المصادقة على تعيين يوسف طريفة مرشح تونس لمنصب المدير التنفيذي للوحدة الفنية لهذه الإتفاقية ومقرها بالعاصمة الأردنية عمّان.