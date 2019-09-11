محامي يتهم اللاعب امين الشرميطي بالإرهاب وبعث رسائل مسمومة لاعلاميين

Mercredi 11 Septembre 2019
باب نات - نشر لاعب النجم الرياضي الساحلي السابق والمحترف حاليا في نادي ''مومباي سيتي'' الهندي، تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك للردّ على ما اعتبرها اتهامات ''ملفقة'' من طرف أحد المحامين.
وقال الشرميطي انه اتهم بالإرهاب والتورط في إرسل الظروف المسمومة لوجوه إعلامية بهدف تصفيتهم، إضافة إلى الاتجار بالبشر.
ودعا الشرميطي السلط المعنية والفرع الجهوي للمحامين بسوسة إلى فتح تحقيق في الغرض للحدّ من "تجاوزات" المحامي الذي يستعمل القانون لتشويه سمعته.
وقال الشرميطي انه اتهم بالإرهاب والتورط في إرسل الظروف المسمومة لوجوه إعلامية بهدف تصفيتهم، إضافة إلى الاتجار بالبشر.
ودعا الشرميطي السلط المعنية والفرع الجهوي للمحامين بسوسة إلى فتح تحقيق في الغرض للحدّ من "تجاوزات" المحامي الذي يستعمل القانون لتشويه سمعته.
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Par:mnasser57 (Austria )
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