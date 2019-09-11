زياد الهاني يتّهم الهاشمي الحامدي ولطفي المرايحي بمغالطة الرأي العام

Mercredi 11 Septembre 2019
باب نات - اتّهم الاربعاء 11 سبتمبر، الاعلامي زياد الهاني بعض المترشّحين للرئاسة بمغالطة الرأي العام وخص بالذكر المترشّحين الهاشمي الحامدي، ولطفي المرايحي ومحمد الصغير النوري شيرا إلى أن المترشحين الثلاثة قدّموا وعودا تتعارض تماما مع نص الدستور ولا يمكن اعتمادها وتطبيقها.
وقال الهاني "الهاشمي الحامدي يعد بتنقيح الدستور لاعتماد الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع، والحال أن الفصلين الأول والثاني من الدستور الذين لهما علاقة بهذه المسألة لا يمكن تغييرهما بنصهما نفسه، كما لا يمكن إضافة أي فصل جديد يتعارض معهما!!
وبخصوص المترشح محمد الصغير النوري قال الهاني "الصغير النوري يؤكد بكل استسهال وبساطة أنه سيحل البرلمان إذا عرقل سياسته، والحال أن حالتي حل البرلمان محددتان بالدستور، ولا يمكن لرئيس الجمهورية تجاوزهما".
أما في علاقة بالمترشح لطفي المرايحي قال الهاني "المرايحي يؤكد من جهته أنه سيقدم مشاريع قوانين للبرلمان، وإذا تمت عرقلتها فسيحيلها على الشعب لتمريرها عبر الاستفتاء، والحال أنه لا يمكن لرئيس الدولة أن يحيل على الاستفتاء إلا القوانين التي صادق عليها البرلمان وهو يعترض عليها. وليس في كل المجالات".
وقال الهاني "الهاشمي الحامدي يعد بتنقيح الدستور لاعتماد الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع، والحال أن الفصلين الأول والثاني من الدستور الذين لهما علاقة بهذه المسألة لا يمكن تغييرهما بنصهما نفسه، كما لا يمكن إضافة أي فصل جديد يتعارض معهما!!
وبخصوص المترشح محمد الصغير النوري قال الهاني "الصغير النوري يؤكد بكل استسهال وبساطة أنه سيحل البرلمان إذا عرقل سياسته، والحال أن حالتي حل البرلمان محددتان بالدستور، ولا يمكن لرئيس الجمهورية تجاوزهما".
أما في علاقة بالمترشح لطفي المرايحي قال الهاني "المرايحي يؤكد من جهته أنه سيقدم مشاريع قوانين للبرلمان، وإذا تمت عرقلتها فسيحيلها على الشعب لتمريرها عبر الاستفتاء، والحال أنه لا يمكن لرئيس الدولة أن يحيل على الاستفتاء إلا القوانين التي صادق عليها البرلمان وهو يعترض عليها. وليس في كل المجالات".
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Par:karimyousef (France )
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