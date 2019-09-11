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القروقوري لناجي جلول : أنت فاشل لا تصلح لا في الحكم ولا في المعارضة

Mercredi 11 Septembre 2019

Mercredi 11 Septembre 2019
باب نات - هاجم الثلاثاء 10 سبتمبر، الاعلامي الياس القرقوري المترشح للانتخابات الرئاسية ناجي جلول على خلفية تصريحه بأنه سيصدر عفوا خاصّا على بن علي في حال فوزه بالرئاسة.
وعلّق القرقوري قائلا "مالمرسى بدينا نقذّفوا، سي ناجي جلول بدا يدخّل فلّي يحب ويخرّج الي يحب وداخل بعقلية أنا الزعيم وهو فاشل وعمرو ما كان فالح".
وختم القرقوري حديثه عن جلول قائلا "بالنسبة لناجي جلول كل مرّة نتأكّدوا الي السيد هذا لا يصلح لا في الحكم ولا في المعارضة".



  
  
     
  
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