القرقوري : اعلامنا فاسد ومأجور، اعلاميون صبايحية فرنسا .. وقناة القروي تبيّض الفساد والفاسدين

Mercredi 11 Septembre 2019
باب نات - انتقد الثلاثاء 10 سبتمبر، الاعلامي الياس القرقوري في برنامجه الساخر ضد التيار، دور وسائل الاعلام خلال الحملة الانتخابية وتحدّث عن حرب بين لوبيات المال والسياسة والاعلام واستهداف للثورة وسيادة تونس.
وأشار القرقوري في هذا السياق إلى اعلاميين وقال "في الوقت الذي من المفروض تكون فيه البوصلة على بلادنا وسيادتها واستقلالها نلقاو في اعلامنا صبايحية فرنسا".
وتابع القرقوري بأن الأمر يتجاوز بعض الأصوات المأجورة ويصل إلى حد المؤسسات الاعلامية على غرار نسمة لصاحبها نبيل القروي التي يتم استغلالها لضرب المؤسسة الأمنية والقضائية ودعم الفاسدين وتبييضهم ليصلو إلى الحكم.
وتحدّث في هذا السياق عن نبيل القروي قائلا "القروي الّي قال عامل قناة بش يحكم فينا وفي والدينا يحب يولّي ليوم ضحية ومناضل والّي كان متعارك معاهم البارح ولاّو صحابو".
وتابع قائلا "كيما يقول المثل اضرب القروي يتربّي الرياحي والفهري" في اشارة إلى التحالف المعلن بين هذا الثالوث.
وأشار القرقوري في هذا السياق إلى اعلاميين وقال "في الوقت الذي من المفروض تكون فيه البوصلة على بلادنا وسيادتها واستقلالها نلقاو في اعلامنا صبايحية فرنسا".
وتابع القرقوري بأن الأمر يتجاوز بعض الأصوات المأجورة ويصل إلى حد المؤسسات الاعلامية على غرار نسمة لصاحبها نبيل القروي التي يتم استغلالها لضرب المؤسسة الأمنية والقضائية ودعم الفاسدين وتبييضهم ليصلو إلى الحكم.
وتحدّث في هذا السياق عن نبيل القروي قائلا "القروي الّي قال عامل قناة بش يحكم فينا وفي والدينا يحب يولّي ليوم ضحية ومناضل والّي كان متعارك معاهم البارح ولاّو صحابو".
وتابع قائلا "كيما يقول المثل اضرب القروي يتربّي الرياحي والفهري" في اشارة إلى التحالف المعلن بين هذا الثالوث.
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Par:rommen (Tunisia )
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