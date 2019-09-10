عاجل الى وزير الداخلية : اكتظاظ و غليان في طريق تونس اريانة

Mardi 10 Septembre 2019



باب نات

- تشهد حركة المرور شللا تاما وتوقفا كاملا لمرور السيارات من تونس في إتجاه أريانة، مما شكل طوابير لمئات السيارات المتوقفة منذ الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء وسط حالة غضب شديد ، وذلك بسبب غلق طريق تونس بنزرت على مستوى مدخل رواد في أريانة في الإتجاهين من طرف محتجين. و لازال الوضع على ماهو عليه الى الآن (س 20)ويطالب المواطنون وزارة الداخلية و فرق حرس المرور بالتدخل العاجل حتى لا تنفلت الأمور .