عاجل الى وزير الداخلية : اكتظاظ و غليان في طريق تونس اريانة

Mardi 10 Septembre 2019
باب نات - تشهد حركة المرور شللا تاما وتوقفا كاملا لمرور السيارات من تونس في إتجاه أريانة، مما شكل طوابير لمئات السيارات المتوقفة منذ الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء وسط حالة غضب شديد ، وذلك بسبب غلق طريق تونس بنزرت على مستوى مدخل رواد في أريانة في الإتجاهين من طرف محتجين. و لازال الوضع على ماهو عليه الى الآن (س 20)
ويطالب المواطنون وزارة الداخلية و فرق حرس المرور بالتدخل العاجل حتى لا تنفلت الأمور .
ويطالب المواطنون وزارة الداخلية و فرق حرس المرور بالتدخل العاجل حتى لا تنفلت الأمور .
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Par:essoltan (France )
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