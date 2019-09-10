أنا يقظ تعلن عن اكبر ائتلاف لمراقبة الانتخابات الرئاسية

Mardi 10 Septembre 2019
باب نات - تنظم منظمة أنا يقظ يوم يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 ندوة صحفية مخصصة للإعلان عن اطلاق برنامجها لمراقبة و ملاحظة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
يجدر بالذكر بأن منظمة أنا يقظ وضعت برنامجًا لتغطية مختلف جوانب الانتخابات: مراقبة الحملات، مراقبة تمويل الحملات، مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ومراقبة يوم الانتخابات.
وسيتم خلال الندوة الصحفية الإعلان عن اطلاق أكبر ائتلاف لمراقبة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها و الذي يضم أكثر من 27 منظمة مجتمع مدني من جميع ولايات الجمهورية.
يجدر بالذكر بأن منظمة أنا يقظ وضعت برنامجًا لتغطية مختلف جوانب الانتخابات: مراقبة الحملات، مراقبة تمويل الحملات، مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ومراقبة يوم الانتخابات.
وسيتم خلال الندوة الصحفية الإعلان عن اطلاق أكبر ائتلاف لمراقبة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها و الذي يضم أكثر من 27 منظمة مجتمع مدني من جميع ولايات الجمهورية.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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