Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Bokrah Weba3doh  

أنا يقظ تعلن عن اكبر ائتلاف لمراقبة الانتخابات الرئاسية

Mardi 10 Septembre 2019

Mardi 10 Septembre 2019
باب نات - تنظم منظمة أنا يقظ يوم يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 ندوة صحفية مخصصة للإعلان عن اطلاق برنامجها لمراقبة و ملاحظة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

يجدر بالذكر بأن منظمة أنا يقظ وضعت برنامجًا لتغطية مختلف جوانب الانتخابات: مراقبة الحملات، مراقبة تمويل الحملات، مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ومراقبة يوم الانتخابات.


وسيتم خلال الندوة الصحفية الإعلان عن اطلاق أكبر ائتلاف لمراقبة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها و الذي يضم أكثر من 27 منظمة مجتمع مدني من جميع ولايات الجمهورية.

  
  
     
  
rtt-63ad645b0b82478e2de6083aa0d2c51e-2019-09-10 17:52:59






0 de 0 commentaires pour l'article 188874



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 | 11 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:05 18:37 15:51 12:23 05:57 04:29
24°
 24° % 88 :الرطــوبة
تونــس 20°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
24°-2030°-2229°-2431°-2433°-23
  • Avoirs en devises
    17768,9

  • (9 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,16191 DT        1$ =2,86017 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 sept)   963,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568140287|188874 483|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires