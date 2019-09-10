يوسف الشاهد يلتقي بأهالي زغوان

Mardi 10 Septembre 2019
باب نات - التقى يوسف الشاهد مرشح الانتخابات الرئاسية عن حزب تحيا تونس هذا الصباح ، أهالي ولاية زغوان حيث استعرض برنامجه الرئاسي وابرز النقاط التي ستساهم في مزيد اشعاع الجهة ودفع عجلة التنمية بها..
وتعهد الشاهد بدعم حظوظ الولاية من خلال تركيز مشاريع مجددة وتكريس دور الشباب في إنجاح مختلف البرامج التنموية وكذلك إيلاء اهتمام خاص بالمشاريع المنتجة في الجهة وتعزيز مكاسبها ..
وتعهد الشاهد بدعم حظوظ الولاية من خلال تركيز مشاريع مجددة وتكريس دور الشباب في إنجاح مختلف البرامج التنموية وكذلك إيلاء اهتمام خاص بالمشاريع المنتجة في الجهة وتعزيز مكاسبها ..
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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