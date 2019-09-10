Radio Babnet Tunisie On Air: Chahrazed - Ya Nasini Wa Na 3omri...  

يوسف الشاهد يلتقي بأهالي زغوان

Mardi 10 Septembre 2019

Mardi 10 Septembre 2019
باب نات - التقى يوسف الشاهد مرشح الانتخابات الرئاسية عن حزب تحيا تونس هذا الصباح ، أهالي ولاية زغوان حيث استعرض برنامجه الرئاسي وابرز النقاط التي ستساهم في مزيد اشعاع الجهة ودفع عجلة التنمية بها..

وتعهد الشاهد بدعم حظوظ الولاية من خلال تركيز مشاريع مجددة وتكريس دور الشباب في إنجاح مختلف البرامج التنموية وكذلك إيلاء اهتمام خاص بالمشاريع المنتجة في الجهة وتعزيز مكاسبها ..



  
  
     
  
rtt-20b9a88a4f394d266711df0763fc2483-2019-09-10 12:48:41






0 de 0 commentaires pour l'article 188853



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 | 11 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:05 18:37 15:51 12:23 05:57 04:29
28°
 32° % 58 :الرطــوبة
تونــس 21°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
32°-2130°-2229°-2431°-2433°-23
  • Avoirs en devises
    17768,9

  • (9 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,16191 DT        1$ =2,86017 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 sept)   963,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568118414|188853 652|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires