شبيبة القيروان توضح بخصوص تقديم قميص الفريق لعبد الكريم الزبيدي

Mardi 10 Septembre 2019



باب نات

- تداولت عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر إهداء أحد الأشخاص في القيروان لقميص الشبيبة الرياضية القيروانية، للمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عبد الكريم الزبيدي، -يحمل اسمه- أثناء وجود المترشح في باب الجلادين في إطار حملته الانتخابية.من جانبها أعلنت الهيئة المديرة للشبيبة القيروانية في بلاغ لها عن عدم علمها أو استشارتها في تسليم الزي.وأكدت الهيئة المديرة وقوفها على نفس المسافة تجاه جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية، كما تبرأت الهيئة مما وصفته بالممارسة المعزولة والمنفردة، مشددة على عدم انحياز الشبيبة لأي حزب من الأحزاب.وذكرت الهيئة المديرة لشبيبة القيروان في ختام بلاغها بأن شعار الجمعية مسجل ولا يحق لأي كان استغلاله في أي مجال كان دون إذن مسبق منها.