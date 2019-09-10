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سمير بالطيب ''ينبّر'' على حمة: ينسى سؤال في مناظرة الرئاسة ... وتلومونني على انتخاب الشاهد

Mardi 10 Septembre 2019

Mardi 10 Septembre 2019
باب نات - سخر وزير الفلاحة سمير بالطيب في تدوينة عبر صفحته الرسمية علي الفايسبوك من المرشح حمة الهمامي بسبب نسيانه لسؤال خلال مناظرة تلفزية.
وقال سمير بالطيب انه عندما يرى حمة الهمامي في مداخلته المرتبكة من الطبيعي ان اساند الشاهد.
وكتب سمير بالطيب في تدوينة عبر صفحته الرسمية علي الفايسبوك ما يلي " ومبعد تقولولي علاش نساند في يوسف الشاهد!!!هاو الشي قدام عينيكم.
فرق بين الي يمارس في السلطة بشجاعة وبتمكن كبير من الملفات وبين الي يهجي كيف يحكي على مؤسسات السلطة و ينسى السؤال قبل ان ينسى الجواب.



  
  
     
  
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