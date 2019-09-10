زياد الهاني: عديد المترشّحين سقطوا في ''اختبار'' المناظرة والتميّز كان لمورو، الشاهد، موسي وسيف الدين مخلوف

Mardi 10 Septembre 2019
باب نات - اعتبر الاعلامي زياد الهاني أن المناظرة المخصصة للمترشّحين للانتخابات الرئاسية أقرب إلى التصفيات منها إلى المناظرات وكانت اختبارا أوّل سقط فيه عديد المترشّحين.
وحسب تقدير الهاني فإن المترشّحين الذين تميزوا في المناظرة هم عبد الفتاح مورو، يوسف الشاهد، عبير موسي وسيف مخلوف وبدرجة أقل محسن مرزوق وعبد الكريم الزيبدي ومنجي الرحوي وقيس سعيد ومهدي جمعة.
وحسب تقدير الهاني فإن المترشّحين الذين تميزوا في المناظرة هم عبد الفتاح مورو، يوسف الشاهد، عبير موسي وسيف مخلوف وبدرجة أقل محسن مرزوق وعبد الكريم الزيبدي ومنجي الرحوي وقيس سعيد ومهدي جمعة.
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Par:kerker (France )
Sur: رؤى الدفعة الثالثة من المترشحين لمسألة الدفاع والأمن القومي (المناظرة التلفزيونية)