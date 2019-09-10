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فريق الحملة الرئاسية لمهدي جمعة في ولاية المنستير

Mardi 10 Septembre 2019

Mardi 10 Septembre 2019
باب نات - تحوّل فريق الحملة الانتخابية للمترشح للانتخابات الرئاسية مهدي جمعة المكوّن من أعضاء من المكتب السياسي لحزب البديل التونسي ومجموعة من الشباب الذين انطلقوا في العمل منذ بداية الحملة إلى ولاية المنستير حيث قاموا بجولة دعائية شملت الكثير من المعتمديات التي نذكر منها المنستير المدينة وقصر هلال والمكنين والبقالطة والساحلين والوردانين .


ووفق بلاغ لحزب البديل قام الفريق في المنستير بزيارة داخل السوق وتفاعل أفراده مباشرة مع المواطنين الذين استفسر أغلبهم عن برنامج المترشّح لولاية المنستير عموما ومدينتهم بصفة خاصة على جميع المستويات . وتحول الفريق كذلك في المنستير إلى مقر الحزب هناك وحثّوا الشباب على المزيد من العمل من أجل توفير أوفر الفرص لفوز مرشحهم .


ولم تكن زيارة المكنين مختلفة حيث شملت السوق ومحيطها وهي الأماكن المعروفة بكثرة الحركة والتقى الفريق أعضاء قائمة الحزب في الانتخابات التشريعية وتحادثوا مع المواطنين مباشرة وشرحوا لهم برنامج مهدي جمعة للنهوض بكافة أنحاء البلاد وأهم ما يميّز مرشحهم عن البقية وأوضحوا لهم أن جمعة لن ينتظر كثيرا حتى " يتعرّف " على قصر الرئاسة لأنه يعرفه ولأنه مصمم صحبة فريقه الذي أنجز معه دراسات ميدانية شاملة خلال أكثر من عامين على الانطلاق في العمل مباشرة بعد انتهاء مراسم تعيينه رسميّا رئيسا للجمهورية .

  
  
     
  
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