فريق الحملة الرئاسية لمهدي جمعة في ولاية المنستير

Mardi 10 Septembre 2019
باب نات - تحوّل فريق الحملة الانتخابية للمترشح للانتخابات الرئاسية مهدي جمعة المكوّن من أعضاء من المكتب السياسي لحزب البديل التونسي ومجموعة من الشباب الذين انطلقوا في العمل منذ بداية الحملة إلى ولاية المنستير حيث قاموا بجولة دعائية شملت الكثير من المعتمديات التي نذكر منها المنستير المدينة وقصر هلال والمكنين والبقالطة والساحلين والوردانين .
ووفق بلاغ لحزب البديل قام الفريق في المنستير بزيارة داخل السوق وتفاعل أفراده مباشرة مع المواطنين الذين استفسر أغلبهم عن برنامج المترشّح لولاية المنستير عموما ومدينتهم بصفة خاصة على جميع المستويات . وتحول الفريق كذلك في المنستير إلى مقر الحزب هناك وحثّوا الشباب على المزيد من العمل من أجل توفير أوفر الفرص لفوز مرشحهم .
ولم تكن زيارة المكنين مختلفة حيث شملت السوق ومحيطها وهي الأماكن المعروفة بكثرة الحركة والتقى الفريق أعضاء قائمة الحزب في الانتخابات التشريعية وتحادثوا مع المواطنين مباشرة وشرحوا لهم برنامج مهدي جمعة للنهوض بكافة أنحاء البلاد وأهم ما يميّز مرشحهم عن البقية وأوضحوا لهم أن جمعة لن ينتظر كثيرا حتى " يتعرّف " على قصر الرئاسة لأنه يعرفه ولأنه مصمم صحبة فريقه الذي أنجز معه دراسات ميدانية شاملة خلال أكثر من عامين على الانطلاق في العمل مباشرة بعد انتهاء مراسم تعيينه رسميّا رئيسا للجمهورية .
ووفق بلاغ لحزب البديل قام الفريق في المنستير بزيارة داخل السوق وتفاعل أفراده مباشرة مع المواطنين الذين استفسر أغلبهم عن برنامج المترشّح لولاية المنستير عموما ومدينتهم بصفة خاصة على جميع المستويات . وتحول الفريق كذلك في المنستير إلى مقر الحزب هناك وحثّوا الشباب على المزيد من العمل من أجل توفير أوفر الفرص لفوز مرشحهم .
ولم تكن زيارة المكنين مختلفة حيث شملت السوق ومحيطها وهي الأماكن المعروفة بكثرة الحركة والتقى الفريق أعضاء قائمة الحزب في الانتخابات التشريعية وتحادثوا مع المواطنين مباشرة وشرحوا لهم برنامج مهدي جمعة للنهوض بكافة أنحاء البلاد وأهم ما يميّز مرشحهم عن البقية وأوضحوا لهم أن جمعة لن ينتظر كثيرا حتى " يتعرّف " على قصر الرئاسة لأنه يعرفه ولأنه مصمم صحبة فريقه الذي أنجز معه دراسات ميدانية شاملة خلال أكثر من عامين على الانطلاق في العمل مباشرة بعد انتهاء مراسم تعيينه رسميّا رئيسا للجمهورية .
En continu
- Hier 21:48 صورة اليوم: حتى في حفل زفاف جو المناظرة حاضر
- Hier 21:36 صورة اليوم: مورو بالبدلة الإفرنجية
- Hier 20:50 الملك عبد الله الثاني يستقبل خميس الجهيناوي
- Hier 17:33 Le massacre de Tunisair continnue
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:05
|18:37
|15:51
|12:23
|05:57
|04:29
|
27°
|31°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|31°-22
|28°-22
|29°-24
|30°-24
|34°-24
Follow @babnet_Tunisie
(123 093) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(111 600) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 85 092) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 131) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 643) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 537) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 60 903) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 56 494) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 54 455) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 53 220) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 50 593) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 246) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 824) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 45 907) بوبكر يعتذر لمورو
( 43 765) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 42 317) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 42 004) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 41 430) رفض الافراج عن نبيل القروي
( 40 915) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 40 062) رئاسة 2019 : احدى عشر قناة تونسية
Par:kerker (France )
Sur: رؤى الدفعة الثالثة من المترشحين لمسألة الدفاع والأمن القومي (المناظرة التلفزيونية)