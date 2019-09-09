Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - 3eesh Enta  

صورة اليوم: مورو بالبدلة الإفرنجية

Lundi 09 Septembre 2019

Lundi 09 Septembre 2019
باب نات - غادر مورو مساء اليوم تونس في اتجاه فرنسا للتواصل مع الجالية التونسية بباريس، بعد أن قام بعديد الزيارات في تونس والخارج للتواصل مع المواطنين في نطاق حملته الإنتخابية.
وظهر المرشح الرئاسي عبد الفتاح مورو بالبدلة الإفرنجية خلافا لما تعوّد عليه.

وكان مورو تعهد بلبس لبدلة إفرنجية في حال انتخابه كرئيس للجمهورية وفسّر ذلك بأنه لباس رسمي للمهمات ... كما يلبس جبة المحاماة في المحكمة... وكما يلبس الجندي زيه العسكري في الثكنة...


  
  
     
  
rtt-4a591fcebac43e5f2fde054ba67fb27e-2019-09-09 21:36:46






0 de 0 commentaires pour l'article 188831



Présidentielles 2019
En continu

الاثنين 09 سبتمبر 2019 | 10 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:07 18:39 15:52 12:24 05:56 04:28
24°
 23° % 73 :الرطــوبة
تونــس 23°
1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
23°-2330°-2028°-2330°-2532°-25
  • Avoirs en devises
    17768,9

  • (9 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,16191 DT        1$ =2,86017 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 sept)   963,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568063645|188831 2753|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires