صورة اليوم: مورو بالبدلة الإفرنجية

Lundi 09 Septembre 2019
باب نات - غادر مورو مساء اليوم تونس في اتجاه فرنسا للتواصل مع الجالية التونسية بباريس، بعد أن قام بعديد الزيارات في تونس والخارج للتواصل مع المواطنين في نطاق حملته الإنتخابية.
وظهر المرشح الرئاسي عبد الفتاح مورو بالبدلة الإفرنجية خلافا لما تعوّد عليه.
وكان مورو تعهد بلبس لبدلة إفرنجية في حال انتخابه كرئيس للجمهورية وفسّر ذلك بأنه لباس رسمي للمهمات ... كما يلبس جبة المحاماة في المحكمة... وكما يلبس الجندي زيه العسكري في الثكنة...
وظهر المرشح الرئاسي عبد الفتاح مورو بالبدلة الإفرنجية خلافا لما تعوّد عليه.
وكان مورو تعهد بلبس لبدلة إفرنجية في حال انتخابه كرئيس للجمهورية وفسّر ذلك بأنه لباس رسمي للمهمات ... كما يلبس جبة المحاماة في المحكمة... وكما يلبس الجندي زيه العسكري في الثكنة...
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Par:med002 (Italy )
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