الملك عبد الله الثاني يستقبل خميس الجهيناوي

Lundi 09 Septembre 2019



باب نات

- استقبل الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، الاثنين، وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الذي نقل للملك رسالة من الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية محمد الناصر.ووفق وكالة الأنباء الأردنية حمّل الملك عبدالله الثاني الوزير التونسي تحياته إلى الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية محمد الناصر، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب التونسي المزيد من التقدم والازدهار.وأكد الملك، خلال اللقاء، اعتزازه بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين الأردن وتونس، والحرص على توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.وتم خلال اللقاء التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الإقليمية.وحضر اللقاء مستشار الملك للاتصال والتنسيق، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، والسفير التونسي في عمّان.وكان وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي استهل زيارة العمل التي يؤديها إلى الأردن يومي 08 و09 سبتمبر الجاري بلقاء وزير الخارجية و شؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل الإرتقاء بها في شتى المجالات,وتأتي هذه الزيارة وفق بلاغ لوزارة الخارجية التونسية في إطار الحرص المشترك على مزيد تعزيز علاقات التعاون والشراكة المتميزة القائمة بن الجمهورية التونسية والمملكة الأردنية الهاشمية وتكثيف سنّة التشاور والتنسيق بينهما حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.