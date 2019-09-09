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رئيس الجمهورية يستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي المكلّف بالشرق الأدنى.

Lundi 09 Septembre 2019

Lundi 09 Septembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الاثنين 09 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، دافيد شنكرDavid Schenker ، نائب وزير الخارجية الأمريكي المكلّف بالشرق الأدنى.

وأبرز دافيد شنكر، وفق بلاغ لرئاسة الجمهولرية أنّ زيارته الأولى إلى تونس منذ تولّيه منصبه كانت مناسبة لاستعراض علاقات الصداقة العريقة بين البلدين وسبل تطوير التعاون الاستراتيجي التونسي الأمريكي، مشيرا إلى أنّها تأتي في فترة متميّزة من مسار الانتقال الديمقراطي في تونس مع انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها وأشاد في هذا السياق بما يتّسم به المشهد السياسي في تونس من تعدّدية ومن حريّة تعبير.


كما جدّد ثقة الإدارة الأمريكية في نجاح التجربة الديمقراطية التونسية الرائدة في المنطقة وأكّد مساندتها لتونس وحرصها على الوقوف إلى جانبها في مواجهة مختلف التحديّات الاقتصادية والأمنية.

من جهته أبرز رئيس الجمهورية محمد الناصر عراقة روابط الصداقة والتعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وحرص تونس على تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار لبلادنا وللمنطقة عموما.

كما أوضح رئيس الجمهورية حرصه على توفير أفضل الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها من خلال ضمان حياد مؤسسات الدولة وأجهزتها وحتى تكون مشاركة الشعب التونسي في هذا الاستحقاق البارز مكثفة لممارسة حقه الانتخابي واختيار قيادته في إطار الحرية والشفافية بما يرسخ التجربة الديمقراطية الفتية في تونس.

  
  
     
  
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