Radio Babnet Tunisie On Air: Asmahan - Ya Habibi Ta3ala  

عركة على المباشر، بين الهاشمي الحامدي و البلومي

Lundi 09 Septembre 2019

Lundi 09 Septembre 2019
باب نات - نشبت الاثنين 9 سبتمبر، مشادة كلامية حادة بين المترشّح للانتخابات الرئاسية الهاشمي الحامدي والاعلامي حمزة البلومي الذي اتّهم الحامدي بتقديم معطيات خاطئة في أكثر من مناسبة.

ونفى الحامدي مغالطة الرأي العام من خلال تقديم معطيات خاطئة وخاطب البلومي قائلا "لست أنا من يغالط بل أنتم من تخصصتم في الغلط وترويج المعلومات الخاطئة، أنت وجه من وجوه الاعلام الفاسد وأنا أعرفك، أنت عدو الهاشمي الحامدي".


وردّ البلومي موجها كلامه للحامدي "علاش جاي كي أنا عدو؟؟" فأجاب الحامدي قائلا "أنا هنا غصبا عنك لأن الايزي والهايكا فرضتا ذلك فأنت لم تستضفني قبل الآن وها أنا متواجد غصبا عنك".
وتابع مستنكرا "ياخي هذي اذاعتك؟ شكون يمول فيها؟؟ الشعب التونسي هو الي يموّل فيها وأنا سأقف لكم بالمرصاد وسنسترجع الاذاعة منك ومن أمثالك ليصبح فيها اعلاميون محايدون".




  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 188792

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 09 Septembre 2019 à 14h 35m |           
يركز على محاربة التهرب الضريبي وهو نفسه يرفض التصريح بمكاسبه تهربا من دفع الضرائب .يخطط لدكتاتورية باسم الاسلام لا تختلف عن الدكتاتورية الستالينية ..البلومي استفزازي والحامدي سقط في فخه .

Lechef  ()  |Lundi 09 Septembre 2019 à 13h 43m |           
Ye candidat à la présidentielle Hamdi Restez collé au sol . Pas de place a cette arrogance exagérée. Ceci n'est pas le comportement d'un Président et ce n'est pas avec ce caractère de bandit que vous aspirez à la présidence.



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