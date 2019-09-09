عركة على المباشر، بين الهاشمي الحامدي و البلومي

Lundi 09 Septembre 2019



باب نات

- نشبت الاثنين 9 سبتمبر، مشادة كلامية حادة بين المترشّح للانتخابات الرئاسية الهاشمي الحامدي والاعلامي حمزة البلومي الذي اتّهم الحامدي بتقديم معطيات خاطئة في أكثر من مناسبة.ونفى الحامدي مغالطة الرأي العام من خلال تقديم معطيات خاطئة وخاطب البلومي قائلا "لست أنا من يغالط بل أنتم من تخصصتم في الغلط وترويج المعلومات الخاطئة، أنت وجه من وجوه الاعلام الفاسد وأنا أعرفك، أنت عدو الهاشمي الحامدي".وردّ البلومي موجها كلامه للحامدي "علاش جاي كي أنا عدو؟؟" فأجاب الحامدي قائلا "أنا هنا غصبا عنك لأن الايزي والهايكا فرضتا ذلك فأنت لم تستضفني قبل الآن وها أنا متواجد غصبا عنك".وتابع مستنكرا "ياخي هذي اذاعتك؟ شكون يمول فيها؟؟ الشعب التونسي هو الي يموّل فيها وأنا سأقف لكم بالمرصاد وسنسترجع الاذاعة منك ومن أمثالك ليصبح فيها اعلاميون محايدون".