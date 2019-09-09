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الصافي سعيد: دون شك انا في الدور الثاني للرئاسة والدليل البارتاج والجام على الفايسبوك

Lundi 09 Septembre 2019

Lundi 09 Septembre 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي الصافي سعيد في حوار على قناة حنبعل انه الاول في تفاعلات الفايسبوك ودائما يحصل على نسب مشاهدة عالية جدا.
واضاف الصافي سعيد " بالتاكيد ساكون حاضرا في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية نظرا لاهمية حضوري وشعبيتي.
وتابع الصافي سعيد " انا الاقوى والدليل البارتاج والجام على الفايسبوك".



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 188776

Amor2  (Switzerland)  |Lundi 09 Septembre 2019 à 10h 29m |           
فعلا سيكون رئيس في الفايسبوك فقط ..
هذا الرجل يذكرنا برواية دجاجة العجوز التي استيقظت من سباتها فوجدت دجاجتها مذبوحة بعد ان حلمت بها بانها تبيض لها ذهباً .. ذلك هو حام الصافي سعيد المتقومج....

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 09 Septembre 2019 à 10h 17m |           
من المؤكد أنه لن يستحق للمرور الى الدور الثاني وسيحدث المفاجأة ويربح الرئاسة منذ الدور الأول والدليل البرتاج والجام عل الفايسبوك .



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