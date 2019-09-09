الصافي سعيد: دون شك انا في الدور الثاني للرئاسة والدليل البارتاج والجام على الفايسبوك

Lundi 09 Septembre 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي الصافي سعيد في حوار على قناة حنبعل انه الاول في تفاعلات الفايسبوك ودائما يحصل على نسب مشاهدة عالية جدا.
واضاف الصافي سعيد " بالتاكيد ساكون حاضرا في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية نظرا لاهمية حضوري وشعبيتي.
وتابع الصافي سعيد " انا الاقوى والدليل البارتاج والجام على الفايسبوك".
واضاف الصافي سعيد " بالتاكيد ساكون حاضرا في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية نظرا لاهمية حضوري وشعبيتي.
وتابع الصافي سعيد " انا الاقوى والدليل البارتاج والجام على الفايسبوك".
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