الصافي سعيد: دون شك انا في الدور الثاني للرئاسة والدليل البارتاج والجام على الفايسبوك

Lundi 09 Septembre 2019



باب نات

- قال المرشح الرئاسي الصافي سعيد في حوار على قناة حنبعل انه الاول في تفاعلات الفايسبوك ودائما يحصل على نسب مشاهدة عالية جدا.واضاف الصافي سعيد " بالتاكيد ساكون حاضرا في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية نظرا لاهمية حضوري وشعبيتي.وتابع الصافي سعيد " انا الاقوى والدليل البارتاج والجام على الفايسبوك".