المكي يندّد بتعيين رئيس الجمهورية لمُتقاعد يجهل الانقليزية سفيرا بالأمم المتحدة

Lundi 09 Septembre 2019



باب نات

- وجه القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي يوم الاحد 8 سبتمبر 2019 رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر حول التعيينات التي تم اقرارها مؤخرا في السلك الدبلوماسي معتبرا انها “مخالفة جدا لاقتراحات وزارة الخارجية”."السيد رئيس الجمهورية المؤقت الاستاذ محمد الناصرتحية وطنية طيبة و أعانكم الله و وفقكملقد علمت أنكم قد تكونون عينتم قائمة من سفراء تونس بالخارج مخالفة جدا لمقترحات وزارة الخارجية و قد يكون فيها تعيين أحد المقربين و كذلك من ليس له التأهيل و الكفاءة ليكونوا سفراء في عواصم مهمة و كذلك تعيين سفيرا متقاعدا منذ سنوات كسفير لدى الامم المتحدة بنيويورك فلماذا متقاعدا؟ اليس هناك اطارات دبلوماسية ناشطة ؟ ثم هو لا يتقن الأنكليزية في فترة ستكون تونس فيها عضوا في مجلس الامن مع ما يعنيه ذلك من كثافة مشاورات مع الوفود الاخرى باللغة الانكليزية. و قد يكون احد اسباب هذا التدخل الفادح. لشخص معروف بميوله التطبيعية و اندراجه في محور خليجي معين.إن سياستنا الخارجية يجب أن تكون مستقلة و تونسية بحتةفالرجاء التصحيح إن كانت معطياتي خاطئة أو المراجعة إن كان ما ورد صحيحا. و ألأفضل ترك اىملف للرئيس القادم و الوقت يسمح بذلك.مع جزيل الشكر و الدعاء و التوفيق"