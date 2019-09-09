المكي يندّد بتعيين رئيس الجمهورية لمُتقاعد يجهل الانقليزية سفيرا بالأمم المتحدة

Lundi 09 Septembre 2019
باب نات - وجه القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي يوم الاحد 8 سبتمبر 2019 رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر حول التعيينات التي تم اقرارها مؤخرا في السلك الدبلوماسي معتبرا انها “مخالفة جدا لاقتراحات وزارة الخارجية”.
وكتب المكي التدوينة التالية:
"السيد رئيس الجمهورية المؤقت الاستاذ محمد الناصر
تحية وطنية طيبة و أعانكم الله و وفقكم
لقد علمت أنكم قد تكونون عينتم قائمة من سفراء تونس بالخارج مخالفة جدا لمقترحات وزارة الخارجية و قد يكون فيها تعيين أحد المقربين و كذلك من ليس له التأهيل و الكفاءة ليكونوا سفراء في عواصم مهمة و كذلك تعيين سفيرا متقاعدا منذ سنوات كسفير لدى الامم المتحدة بنيويورك فلماذا متقاعدا؟ اليس هناك اطارات دبلوماسية ناشطة ؟ ثم هو لا يتقن الأنكليزية في فترة ستكون تونس فيها عضوا في مجلس الامن مع ما يعنيه ذلك من كثافة مشاورات مع الوفود الاخرى باللغة الانكليزية. و قد يكون احد اسباب هذا التدخل الفادح. لشخص معروف بميوله التطبيعية و اندراجه في محور خليجي معين.إن سياستنا الخارجية يجب أن تكون مستقلة و تونسية بحتة
فالرجاء التصحيح إن كانت معطياتي خاطئة أو المراجعة إن كان ما ورد صحيحا. و ألأفضل ترك اىملف للرئيس القادم و الوقت يسمح بذلك.
مع جزيل الشكر و الدعاء و التوفيق"
وكتب المكي التدوينة التالية:
"السيد رئيس الجمهورية المؤقت الاستاذ محمد الناصر
تحية وطنية طيبة و أعانكم الله و وفقكم
لقد علمت أنكم قد تكونون عينتم قائمة من سفراء تونس بالخارج مخالفة جدا لمقترحات وزارة الخارجية و قد يكون فيها تعيين أحد المقربين و كذلك من ليس له التأهيل و الكفاءة ليكونوا سفراء في عواصم مهمة و كذلك تعيين سفيرا متقاعدا منذ سنوات كسفير لدى الامم المتحدة بنيويورك فلماذا متقاعدا؟ اليس هناك اطارات دبلوماسية ناشطة ؟ ثم هو لا يتقن الأنكليزية في فترة ستكون تونس فيها عضوا في مجلس الامن مع ما يعنيه ذلك من كثافة مشاورات مع الوفود الاخرى باللغة الانكليزية. و قد يكون احد اسباب هذا التدخل الفادح. لشخص معروف بميوله التطبيعية و اندراجه في محور خليجي معين.إن سياستنا الخارجية يجب أن تكون مستقلة و تونسية بحتة
فالرجاء التصحيح إن كانت معطياتي خاطئة أو المراجعة إن كان ما ورد صحيحا. و ألأفضل ترك اىملف للرئيس القادم و الوقت يسمح بذلك.
مع جزيل الشكر و الدعاء و التوفيق"
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