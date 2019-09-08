الإعلامي الطيب الميلي: التلفزة الوطنية تقوم بدعاية مغلوطة لمناظرتها الرئاسية

Dimanche 08 Septembre 2019
باب نات - قام الإعلامي الطيب الميلي ومدير جريدة '' الجمّاليّة '' المحلية بمراسلة مؤسسة التلفزة الوطنية لمراجعة هذه الدعاية الخاطئة و إشعار نقابة الصحافين التونسيين بذلك لكن دون جدوي ذلك إن جريدة الجماليت سبق لها تنظيم مناظرة إنتخابية في مدينة جمّال لرؤساء القائمات بمناسبة الإنتخابات البلدية الأخيرة 1918 ، وأيضا تم إعلام زياد الهاني رئيس المنظمة التونسية لحماية الإعلاميين بهذا التجني الصحفي والإعلامي و الذي سارع يتصحيح هذه المسألة في برناج الحصاد السياسي الذي تبثه قناة الزيتونة التلفزية ...
En continu
- 12:50 كل تونس تفتخر بتونس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:08
|18:40
|15:53
|12:24
|05:56
|04:27
|
21°
|21°
|% 88
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
2.14 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|21°-20
|28°-21
|32°-23
|29°-22
|29°-25
Follow @babnet_Tunisie
(122 844) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(110 842) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 84 997) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 039) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 567) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 198) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 60 493) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 56 433) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 126) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 51 485) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 50 330) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 195) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 784) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 45 840) بوبكر يعتذر لمورو
( 45 494) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 714) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 41 730) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 41 264) رفض الافراج عن نبيل القروي
( 39 709) رئاسة 2019 : احدى عشر قناة تونسية
( 38 637) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
Par:falfoul (Tunisia )
Sur:فيديو اليوم: تخاصمت مع زوجها الممرّض ... فنشرت فيديو سرقاته من مستشفى سيدي بوزيد