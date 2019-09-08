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الإعلامي الطيب الميلي: التلفزة الوطنية تقوم بدعاية مغلوطة لمناظرتها الرئاسية

Dimanche 08 Septembre 2019

Dimanche 08 Septembre 2019
باب نات - قام الإعلامي الطيب الميلي ومدير جريدة '' الجمّاليّة '' المحلية بمراسلة مؤسسة التلفزة الوطنية لمراجعة هذه الدعاية الخاطئة و إشعار نقابة الصحافين التونسيين بذلك لكن دون جدوي ذلك إن جريدة الجماليت سبق لها تنظيم مناظرة إنتخابية في مدينة جمّال لرؤساء القائمات بمناسبة الإنتخابات البلدية الأخيرة 1918 ، وأيضا تم إعلام زياد الهاني رئيس المنظمة التونسية لحماية الإعلاميين بهذا التجني الصحفي والإعلامي و الذي سارع يتصحيح هذه المسألة في برناج الحصاد السياسي الذي تبثه قناة الزيتونة التلفزية ...





  
  
     
  
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