الشاهد : '' نصف المترشحين يحكيو على يوسف الشاهد.. احكيو على برامجكم''

Dimanche 08 Septembre 2019



لست مع تغيير الدستور لكن مع تعديل القانون الداخلي للبرلمان

أكد المترشح للانتخابات الرئاسية السّابقة لأوانها، يوسف الشاهد، اليوم الأحد، حرصه على إمضاء ميثاق الشرف الذي ينبذ الشعبوية وخطاب الكراهية وانتهاك الحرمة الجسدية.وقال ضيف "الجوهرة أف أم" على هامش حملته الانتخابية، إن هناك سوء فهم للحرية وغيابا للحوار حول الأفكار في المشهد السياسي، وفق ترجيحه.واعتبر نفسه أكثر الاشخاص الذين تعرضوا للثّلب والشّتم والإشاعات في السّنوات الأخيرة، مردفا بالقول : "نصيحة لكل المترشحين.. احكيو على برامجكم.. شطرهم يحكيو على يوسف الشاهد".في المقابل اعتبر المترشّح للرئاسيّة أن الحرّية مكسب كبير تحقّق بعد الثورة، مشدّدا في ذات السياق على أهمية الأخلاقيات. ودعا المجتمع المدني الى مراقبة الأطراف الذين لا يلتزمون بميثاق الشرف، وفق تعبيره.وقال الشاهد، إنّه لا يؤيّد فكرة تغيير الدستور لأن هذه العملية تتطلّب وقتا طويلا.وأوضح أنه يرى في المقابل أهمية تغيير قانون النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بخصوص منح الثّقة للحكومة والذي ينص قانونه الحالي على ضرورة منح كل الثقة لأعضاء الحكومة كل على حدة.وأضاف أن برنامجه الانتخابي يسعى لإيجاد حلول عملية مباشرة يلمسها المواطن.وقال إنه تم تشخيص كل العوائق في المنظومة القانونية خاصّة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية والمنظومة الاقتصادية والوظيفة العمومية لتكون منطلق برنامجه الانتخابي.