بعد الاحتفال بعيد ميلاد الحفرة في حلق الواد الاحتفال بعيد ميلاد القمامة في نابل

Dimanche 08 Septembre 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لاحتفال مواطنين بعيد ميلاد القمامة في ولاية نابل.
وحضر المئات من اهالي ولاية نابل للمشاركة في الاحتفال بحضور فرقة نحاسية وعازفين مع تقديم دعوات للمسؤولين الجهويين ولرئيس الحكومة.
جدير بالذكر ان منطقة حلق الوادي احتقلت بنفس الطريق بمناسبة مرور 30 يوم على حفرة في الطريق.
وحضر المئات من اهالي ولاية نابل للمشاركة في الاحتفال بحضور فرقة نحاسية وعازفين مع تقديم دعوات للمسؤولين الجهويين ولرئيس الحكومة.
جدير بالذكر ان منطقة حلق الوادي احتقلت بنفس الطريق بمناسبة مرور 30 يوم على حفرة في الطريق.
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Par:karimyousef (France )
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