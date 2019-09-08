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مورو في المناظرة :لا أستطيع كرئيس دولة تحمّل رؤية جحافل ''كبار السن'' جالسين على ''العتب'' في إنتظار ''ماندا''

Dimanche 08 Septembre 2019

Dimanche 08 Septembre 2019
باب نات - طارق عمراني - عرفت تونس كأول بلد عربي أول مناظرة متلفزة بين المترشحين للرئاسية و قد أجريت الجولة الأولى مساء السبت 7 سبتمبر 2019 بحضور الدفعة الأولى من المترشحين و هم كل من عبير موسي، عبيد البريكي، الناجي جلول، محمد عبو، عبد الفتاح مورو، المهدي جمعة، عمر منصور.

و تحدث المترشح للرئاسية عبد الفتاح مورو عن المتقاعدين، داعيا إلي حمايتهم و إستثمارهم كمستشارين للدولة حسب إختصاصهم معتبرا أن فئة كبيرة من المواطنين الذين تحمّلوا الوطن مدة 35 سنة، يخرجون من التقاعد ، يرمون الى النسيان، يضيعون مضيفا أنه لا يستطيع كرئيس دولة حسب تعبيره تحمّل جحافل "الشيوخ و العجايز" الجالسين على "العتب" بصدد إنتظار "الماندا متاعهم" و يعودون غد و بعد غد، كما أنه ينبغي العناية بالكفاءات التي تتتقاعد و مآلها كرسي في مقهى، هؤلاء مطلوب من رئاسة الجممهورية ان تجعل منهم مستشارين دائمين في الشؤون التي تخصصوا فيها.



  
  
     
  
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