في مناظرة المترشّحين للرئاسة : ''كلاش'' بين منصف المرزوقي وناجي جلّول بسبب الماء والبذور

Dimanche 08 Septembre 2019



باب نات

- أكّد السبت 7 سبتمبر، المرشّح للانتخابات الرئاسية ناجي جلول على أن الأمن الغذائي والمائي جزء لا يتجزّء من الأمن القومي والسيادة الوطنية.وقال جلول في احدى مداخلاته خلال المناظرة المخصصة للمترشّحين للرئاسة "أول حرب مطالب يعملها رئيس الجمهورية هي مسألة البذور".وفي هذا السياق دعا جلول إلى محاسبة من أدخل إلى تونس بذورا محوّرة جينيا والتي تسببت في حالات سرطان في تونس مؤكّدا أنه يعرف من أدخلها.ورغم المرور إلى محور آخر يتعلّق بالسياسة الخارجية استغل المرشّح منصف المرزوقي جانبا من الوقت المخصص له للتعليق على تصريحات ناجي جلول واعتبر أنه كان عليه أن ينسب له الأفكار المتعلّقة بالماء والبذور".وقال المرزوقي "أنا أثني على ما قاله ناجي جلول حول أهمية الماء والبذور لكن كان من المفروض أن ينسب لي هذه الأفكار لكنه لم يفعل"