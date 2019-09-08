خلال المناظرة، جمعة يتلاعب بالألفاظ ويهاجم الشاهد : مانيش بش نقعد شاهد...عالفقر، شاهد عالبطالة، شاهد عالميزيريا

Dimanche 08 Septembre 2019



باب نات

- شهدت المناظرة الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي تم بثها مساء السبت 7 سبتمبر، تهجّما غير مباشر من المرشح للانتخابات الرئاسية مهدي جمعة على منافسه يوسف الشاهد.وتعمّد مهدي جمعة التلاعب بالألفاظ لمهاجمة الشاهد قائلا "مانيش بش نقعد شاهد... على الوضعية الّي وصلنالها، شاهد عالفقر، عالبطالة، عالميزيريا، عالفوضى، على مظاهر الاجرام قبل أن تقاطعه الصحفية وتطلب منه الحديث عن الوعود.