مورو لوكالة سبوتنيك :قانون المساواة في الميراث مقسّم للمجتمع و أولويتي تجميع التونسيين و حماية الدستور

Samedi 07 Septembre 2019



باب نات

- طارق عمراني - في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية قال المترشح للإنتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو أن قانون المساواة في الميراث قانون مقسّم للمجتمع معتبرا أن اللحظة ليست لهذه النوعية من المشاريع بل لقضايا و معارك أخرى تتعلق بالأولويات التي يتطلبها الواقع المحلي و خصوصياته.و أضاف مورو أنه لم تقع المصادقة على هذا القانون و لا مناقشته في الجلسة العامة لأنه كان مسقطا.كما تحدث مورو عن أنّ أولوياته تتمحور حول "حماية الدستور، والحريات، وتجميع التونسيين وخوض حرب حقيقية على الإرهاب والجريمة والفساد وضمان المناخات المناسبة لدفع الإصلاحات اللازمة لتحسين واقع التونسيين".