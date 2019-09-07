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ناجي جلول: اذا فزت بالرئاسة ساسكن في افريقيا وساصدر عفو خاص للعفو عن بن علي

Samedi 07 Septembre 2019

Samedi 07 Septembre 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي ناجي جلول في حوار عبر امواج اذاعة الديوان اف ام انه في حال الفوز في الانتخابات الرئاسية فانه سيسكن في افريقيا.
واضاف ناجي جلول " الولايات المتحدة والدول العظمى بدات تتخلى عن اوروبا لصالح القارة الافريقية متابعا " كل شهر سازور دولة افريقية.
ومن جانب اخر قال جلول انه سيعمل على عودة الرئيس السابق مضيفا " ساعمل على إصدار عفو خاص لصالح الرئيس السابق الذي يعتبر جزء من سمعة الدولة.
وتابع ناجي جلول " يجب ان تعم المصالحة على الجميع ا وان تحل ملفات الجميع بما فيهم النهضة".



  
  
     
  
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