ناجي جلول: اذا فزت بالرئاسة ساسكن في افريقيا وساصدر عفو خاص للعفو عن بن علي

Samedi 07 Septembre 2019



باب نات

- قال المرشح الرئاسي ناجي جلول في حوار عبر امواج اذاعة الديوان اف ام انه في حال الفوز في الانتخابات الرئاسية فانه سيسكن في افريقيا.واضاف ناجي جلول " الولايات المتحدة والدول العظمى بدات تتخلى عن اوروبا لصالح القارة الافريقية متابعا " كل شهر سازور دولة افريقية.ومن جانب اخر قال جلول انه سيعمل على عودة الرئيس السابق مضيفا " ساعمل على إصدار عفو خاص لصالح الرئيس السابق الذي يعتبر جزء من سمعة الدولة.وتابع ناجي جلول " يجب ان تعم المصالحة على الجميع ا وان تحل ملفات الجميع بما فيهم النهضة".