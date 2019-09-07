طرائف الانتخابات : الحاضرون في اجتماع سليم الرياحي يعتقدون أنه اجتماع الدستوري الحر لنبيل القروي

Samedi 07 Septembre 2019



باب نات

- بثت الجمعة 6 سبتمبر قناة الحوار التونسي تقريرا حول الاجتماع التأسيسي لحزب الوطن الجديد الذي انعقد مؤخّرا بقصر المؤتمرات وتم خلاله استعمال تقنية الهولوجرام ليخاطب رئيس الحزب ومرشّحه للرئاسة سليم الرياحي الحاضرين.وأظهر التقرير أن الحاضرين في الاجتماع يجهلون اسم الحزب وقالت احدى الحاضرات في اجابة على سؤال حول اسم الحزب الذي شارك في اجتماعه "الّي يعمل مبروك".وقالت مواطنة أخرى "والله ما نعرفو وجيت مع جماعة" وكانت هذه نفس اجابة عدد كبير من الشباب الحاضرين "والله ما نعرف" في حين قال آخر هذا حزب الدستوري الحر متاع نبيل القروي.