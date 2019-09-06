رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش

Vendredi 06 Septembre 2019
باب نات - في إطار متابعة أنشطة وزارة الدفاع الوطني وبرامجها المُستقبلية، أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر القائد الأعلى للقُوات المُسلّحة، يوم الجمعة 06 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش.
واستعرض الاجتماع وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, الوضع العام بالقوات المُسلّحة والاستعدادات لتأمين الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومختلف الهياكل المعنية.
كما تمّ التطرق إلى التعاون العسكري بين تونس وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى التنسيق القائم بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية في مُقاومة الإرهاب وحماية الحدود، وأثنى رئيس الجمهورية بالمناسبة على جهود كافة أبناء المؤسستين العسكرية والأمنيّة إثر نجاح العملية الاستباقية الأخيرة بمنطقة حيدرة من ولاية القصرين، مجددا ترحمه على روح شهيد الوطن الوكيل الأول نجيب الله الشارني.
واستعرض الاجتماع وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, الوضع العام بالقوات المُسلّحة والاستعدادات لتأمين الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومختلف الهياكل المعنية.
كما تمّ التطرق إلى التعاون العسكري بين تونس وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى التنسيق القائم بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية في مُقاومة الإرهاب وحماية الحدود، وأثنى رئيس الجمهورية بالمناسبة على جهود كافة أبناء المؤسستين العسكرية والأمنيّة إثر نجاح العملية الاستباقية الأخيرة بمنطقة حيدرة من ولاية القصرين، مجددا ترحمه على روح شهيد الوطن الوكيل الأول نجيب الله الشارني.
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Par:KasserinePass (Tunisia )
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