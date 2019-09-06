سامية عبو: كلمة اخوانجية لم اعد ارددها لان لها عاقة بهرسلة تعرض لها الاسلاميون

Vendredi 06 Septembre 2019
باب نات - كشفت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو انه تم التلاعب بفيديو يظهرها وهي تردد عبارة " الصبابة ولاو خوانجية" مضيفة ' لم اتهجمم على قواعد النهضة كما يتصور البعض.
واضافت سامية عبو " عند التركيز مع الاغنية يظهر اني لم اردد العبارة ولان اخلاقي ارفع من ذلك بكثير.
وتابعت عبو "كلمة اخوانجية لم اعد ارددها لان لها عاقة بهرسلة تعرض لها الاسلاميون سنوات الجمر من قبل نظام بن علي".
واضافت سامية عبو " عند التركيز مع الاغنية يظهر اني لم اردد العبارة ولان اخلاقي ارفع من ذلك بكثير.
وتابعت عبو "كلمة اخوانجية لم اعد ارددها لان لها عاقة بهرسلة تعرض لها الاسلاميون سنوات الجمر من قبل نظام بن علي".
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Par:KasserinePass (Tunisia )
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