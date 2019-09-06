Vendredi 06 Septembre 2019



باب نات

- انعقدت اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 جلسة عمل بين الهادي الماكني وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية بحضور نور الدين الفاسي رئيس جمعية رعاية المعوقين "التفاؤل" للنظر في تخصيص عقار دولي لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة بولاية نابل.وتناولت الجلسة طرح طلب وزير الشؤون الاجتماعية حول تخصيص عقار دولي في منطقة الحمامات من ولاية نابل لفائدة الجمعية المذكورة بهدف بناء مركب مندمج خاص بذوي الاحتياجات الخاصة بالجهة.وقد أذن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال اللقاء بتخصيص قطعة أرض بجهة الحمامات لفائدة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى جانب الإسراع بإتمام الإجراءات اللازمة وتذليل الصعوبات الإدارية بهدف تسهيل انجاز هذا المشروع في اقرب الآجال والذي من شأنه أن يرجع بالفائدة على كل من ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم.