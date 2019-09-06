يوسف الشاهد يلتقي أهالي القيروان

Vendredi 06 Septembre 2019



باب نات

- استقبل أهالي ولاية القيروان يوسف الشاهد مرشح الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها صباح اليوم حيث استعرض الشاهد برنامجه الانتخابي وابرز النقاط التي ستمكن الجهة من حسن استثمار مواردها البشرية وكذلك الاستفادة من مكانة وعراقة هذه الجهة من حيث استقطابها للتظاهرات الدولية وأشاد الشاهد من جهة أخرى بما يتمتع به شباب الجهة من إمكانيات وقدرات ذاتية تمكنهم من تطوير الجهة وإنتاج مشاريع تكنولوجية مبتكرة.وعبر الأهالي خلال هذا اللقاء عن مشاغلهم وطرحوا جملة من الحلول وأعربوا عن رغبتهم في الإسراع بتشغيل الشباب وتوفير حوافز لفائدتهم.