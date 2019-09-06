أحمد ساطور يخرج عن صمته: برجولية سليم الرّياحي طيّح عليا في الكذب

Vendredi 06 Septembre 2019



باب نات

- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورة ساخرة للحوار الذي جمع المرشح الرئاسي سليم الرياحي بصاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري.وأقحم رواد الفايسبوك الفكاهي أحمد ساطور في الحوار إذ من المعروف عن أحمد ساطور أنه " أقوى الكذّابين" على الاطلاق.وعلّق أحمد ساطور على حوار سليم الرياحي بالقول " برجولية طيّح عليا في الكذب".وكان رئيس النادي الافريقي عبد السلام اليونسي، هاجم أمس الرئيس السابق للافريقي والمرشح للانتخابات الرئاسية سليم الرياحي على خلفية تصريحاته بخصوص الافريقي في الحوار الذي أجراه معه سامي الفهري.وكذّب اليونسي ما ورد في تصريحات الرياحي خاصة بخصوص اعتزامه خلاص ديون الافريقي وقال "تصريحات الرياحي كذب في كذب وكل مرّة تجي انتخابات يحب يستغل الافريقي باش يعمل حملتو... ".واعتبر اليونسي أن الرياحي مريض نفسيا يعود في كل مرّة للتشويش على ادارة الافريقي وجماهيره والكذب عليهم واستدرك قائلا "لكن جماهير الافريقي ليسوا أغبياء حتي يصدّقوا كذب الرياحي".