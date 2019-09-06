الفائز الوحيد بمبلغ ربع مليار في البروموسبور مفقود

Vendredi 06 Septembre 2019



باب نات

- سجّلت شركة النهوض بالرياضة "البروموسبور" فوز شخص وحيد بالمسابقة العالمية عدد 116 بربع مليار وتحديدا بمبلغ تجاوز 257 ألف دينار.وأفادت الشركة الخمس 5 سبتمبر في صفحتها الرسمية على الفايسبوك أن الفائز الوحيد لم يتّصل بالشركة رغم أنه كان من المفترض أن يتسلّم المرابيح صباح نفس اليوم.