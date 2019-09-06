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الفائز الوحيد بمبلغ ربع مليار في البروموسبور مفقود

Vendredi 06 Septembre 2019

Vendredi 06 Septembre 2019
باب نات - سجّلت شركة النهوض بالرياضة "البروموسبور" فوز شخص وحيد بالمسابقة العالمية عدد 116 بربع مليار وتحديدا بمبلغ تجاوز 257 ألف دينار.
وأفادت الشركة الخمس 5 سبتمبر في صفحتها الرسمية على الفايسبوك أن الفائز الوحيد لم يتّصل بالشركة رغم أنه كان من المفترض أن يتسلّم المرابيح صباح نفس اليوم.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188584

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 06 Septembre 2019 à 11h 50m |           
قد يكون تحت تأثير الصدمة أو أتيحت له فرصة الهجرة غير الشرعية ولم يتوقع الفوز وألقى بالورقة الرابحة في سلة المهملات .نتمنى أن يكون المانع خيرا وأن يستثمر المال فيما ينفع .



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