فيديو اليوم: المرزوقي يرقص على انغام الثورة التونسية

Vendredi 06 Septembre 2019



باب نات

- ظهر المرشح الرئاسي المنصف المرزوقي اثناء اجتماعه بأنصاره في بنرت وهو يرقص على انغام الثورة التونسية ملبيا دعوة المحيطين به .وكتب المرزوقي التدوينة التالية تعليقا على الفيديو:"الحملات الانتخابية لحظات اعادة فتح كل الجروح .لحظات المحاسبة والتبرير .لحظات تبادل الالام والامال .واحيانا اين ومتى لا يتوقع المرء لحظة تفجر الفرح لان للبشر قدرة توليد هذا الشعور الذي لولاه ولو بجرعات خفيفة ومتباعدة لما استطعنا تحمل تكلفة الوجود.شكرا لاهل بنزرت على كل الفرح الذي استقبلت به وكل الفرح الذي غمرنا ونحن نرقص ونغني لثورة يحسبها البعض رمادا وهي الجمر ينتظر الريح .ولا بد لليل ان ينجلي"