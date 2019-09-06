العكرمي: سليم الرياحي فاسد... لا دين لا ملة ويكذب اكثر مما يتنفس

Vendredi 06 Septembre 2019



باب نات

- قال لزهر العكرمي في مداخلة على قناة التاسعة ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتعرض لتهم مجانية مضيقا " ليس صحيحا ان الشاهد بيده القضاء".ورد العكرمي على تهم سليم الرياحي قائلا " لو كان الشاهد يملك القضاء لادخل كثيرين من منافسيه واعدائه السجون مضيفا " القضاء له استقلاليته رغم كثير من التجاوزات".وتابع لزهر العكرمي "25 مرشح على 26 حملتهم تقتصر على مهاجمة رئيس الحكومة متابعا " الفرق بين هؤلاء الفاسدين وغيرهم انهم يملكون قنوات يهاجمون بها الشاهد".وتابع العكرمي " سليم الرياحي قلت عليه من 2012 فاسد وما يجي شي لا دين لا ملة وهو يكذب اكثر مما يتنفس".