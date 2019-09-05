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فرقة القرجاني تكشف عن متورطين جدد في ملف سرقة محل نجلاء” فيولات”.. وهذه التفاصيل

Jeudi 05 Septembre 2019

Jeudi 05 Septembre 2019
باب نات - توصلت فرقة مقاومة الاجرام القرجاني إلى القاء القبض على أبرز العناصر المتورطة في قضية السرقة الكبيرة لمحل نجلاء بن سعد المعروفة ب”فيولات” ..وبفضل المجهودات المبذولة، تمكنت الفرقة أيضا من الكشف عن تورط عناصر جديدة في الجريمة ومن بينها ثلاث نساء. وهو ما جعل بن سعد تسترجع جزء صغير من المبلغ المسروق وتشكر بالمناسبة الفرقة التي بذلت قصارى جهدها للوصول إلى المتورطين.

وقالت بن سعد وهي تثمن هذه المجهودات إن العمل الدقيق للأمنيين يؤكد أن تونس بلد آمن بأمنه الحريص على تطبيق القانون.


و كانت نجلاء بن سعد المعروفة ب”فيولات” قد تعرضت لسرقة مالية كبيرة من محلها بالكرم من قبل عصابة قادها ووجهها حارس المحل .
وقد سبق وتحدثت وسائل الاعلام عن تفاصيل هذه العملية التي يبدو أن المتورطين فيها أكثر من العدد المذكور سابقا وهو 3. فقد كشفت مؤخرا الأبحاث عن تورط أكثر من امرأة في عملية السرقة.

مع العلم أن أعوان الأمن بفرقة القرجاني قد بذلوا قصارى جهدهم في سبيل الايقاع بالمتورطات وأيضا بعض المتورطين بعد أن تمت مراقبتهم بشدة وهو ما مكن نجلاء بن سعد من استرجاع جزء صغير من المبلغ المسروق في انتظار الالقاء على المتهم الثالث الذي لا يزال فارا إلى حد كتابة هذه الورقة وهو الذي يحتفظ بالجزء الأكبر من المسروق

وجدير بالذكر، أن الامن قد تحرك بقوة من أجل استرجاع المسروق وإلقاء القبض على المتهمين وهو ما جعل نجلاء المعروفة ب”فيولات” تشكر الأمنيين بعد ما لاحظته من جدية في التعامل مع ملفها على أنها تتأمل الى التسريع في القبض على المتهم الثالث قبل صرف المبلغ المتبقي.

  
  
     
  
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