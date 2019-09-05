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سمير الوافي للطفي المرايحي :لا تستبله الناس ببرنامج شعبوي مخادع لأجل السلطة

Jeudi 05 Septembre 2019

Jeudi 05 Septembre 2019
باب نات - طارق عمراني - إنتقد الإعلامي في قناة التاسعة سمير الوافي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بالفايسبوك مداخلة المترشح للرئاسية لطفي المرايحي على إذاعة موزاييك اف ام في إطار برنامج ميدي شو حيث أطنب في التركيز على الجانب الهووي الأخلاقوي، و اعتبر الوافي ان هذا البرنامج الانتخابي مخادع و شعبوي يستحيل تحقيقه ويبيع الأوهام للسذج و هذا نص التدوينة :
" سمعت اليوم في إحدى الإذاعات مترشحا للرئاسة يتحدث عن برنامجه الذي فيه مثلا...أنه سيراجع دور العائلة في المجتمع ويعيد لها إعتبارها...وسيجد حلولا لتردي الذوق الفني في التلفزة ومستوى الاعلام الذي يبث الرداءة وعندي ما نقلك والمسلسلات التركية...وسيتصدى للانحطاط الاخلاقي والرداءة...

طبعا هذا الخطاب المحافظ يستهوي فئة هامة...يريد هذا المترشح إستقطابها بمواعظ ومشروع أخلاقوي يعرف أنه مخادع ويستحيل تطبيقه...الا اذا خرج عن صلاحيات الرئيس وتقمص دور المصلح الاجتماعي الأكبر منه...وفرض رقابة على الاعلام ووصاية على الذوق العام وتحكم في أذواق الناس...وأغلق الفايسبوك وراقب الأنترنيت...وحكم لعشرات السنين...


برنامج شعبوي مخادع يبيع الأوهام مقابل الأصوات ويعزف على أوتار دينية أخلاقاوية حساسة...ويجد سذجا يصفقون له ويصدقون تطبيقه دون فهم دقيق...لصلاحيات رئيس الجمهورية وحدود دوره...حيث الكلام في الانتخابات سهل وكثير بلسان حريري وبلاغة خادعة...تخدع البسطاء وتوهمهم أن الرئيس قادر في خمس سنوات على تغيير كل شيء حتى أخلاق الناس...بحمايتها من عندي ما نقلك ومن غمزات نيرمين صفر...😀

لا تستبلهوا الناس من أجل السلطة...احترموا عقولهم...!"

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 188557

Matouchi  (Tunisia)  |Jeudi 05 Septembre 2019 à 18h 52m |           
سمير...الغير وافي.........أو وافي الصلوحية..راك صطك وبهيم
لو كان جات الدنيا دنيا....راهو المترشحين خطابهم الكل....في العودة...إنعم العودة....لتالي
العودة الى الزمن الجميل....زمن الأخلاق...والكياسة...والتربية...والحن....والعشرة ..والحياء
يا قليلي الحياء
النهضة و كل من خرج منها....يحشم كيف يتكلم على الدين والأخلاق والعفة والشرف....
على خاطر يقولولو...ماضوي...متخلف...إرهابي..يدعو للدولة الدينية..
و كيف يجي واحد....يفرهد شوي على قلوب التوانسة ويرجعهم لأصلهم....تقولولو...يا صحافة العار.....ما يفهم شيء و شعبوي...

الله لا تبارك لكم ...

مايا تدعو....لحزب الكفر والفجور وكره الدين والخروج من الملة.....
وانتم و جماعة عندي ما نقلك وسرك في زنبير....تدعون الى النفاق...والميوعة...بوس الواوا...خلي الواوا...متاعكم....تفسفس ...

كل من يدعو الى الحياء....هو شريف مهما كان هدفه....ونيته....
لأن الفايدة في صحوة المجنمع
والله ينصر دينه احيانا بالعبد الموش صادق أو موش متأكد من روحو...
الفايدة في صحوة الناس ....يا صطك

أمكم فرنسا....وأختكم هولاندا....ونسيبتك طاليا....وحلمكم أمريكا.....يحبوا يراوكم هكذا....منبتين....خارجين من قشرتكم...عن وعي و عن غير وعي....

إذهبوا ...وهف....على الأقل أعطونا سكاتكم....وقت اللي ثمة اشكون يتكلم من جواجيه....واللع أعلم بيه ....

شعب حزين على أخلاقو و قيمو....ومبادؤو

رديتوه....داه في كرشو...إذهبوا....وهف يهزكم ....

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 05 Septembre 2019 à 18h 45m |           
فعلا المترشح يعد الناخبين بوعود لا يمكن تحقيقها بل وليست من صلاحياته .والمؤسف أنها من طبيب لا نعرف ما يدفعه لذلك .

Ateff  (Niger)  |Jeudi 05 Septembre 2019 à 18h 32m |           
Mrayhi President...



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