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بوغلاب: صحفيون يمارسون المراودة للمرشحين ويهزو في القفة ويخدمو في السر حملات انتخابية

Jeudi 05 Septembre 2019

Jeudi 05 Septembre 2019
باب نات - انتقد الاعلامي محمد بوغلاب عن رفضه ما وصفه بالتهم المجانية ضد الصحفيين خلال الحملات الانتخابية متابعا " مرشحون رئاسيون يتجلطموا على الاعلاميين".
وأضاف محمد بوغلاب "ليس كل الصحفيين مجرد ادوات لمرشحين رئاسيين متابعا " اعتبر نفسي من الفئة البعيدة عن كل شبهة".

وتابع بوغلاب " هذا الامر لا ينفي وجود صحفيين يمارسون المراودة السياسية للمرشحين ويهزو في القفة ويخدمو في السر حملات انتخابية".



  
  
     
  
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