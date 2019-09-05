بوغلاب: صحفيون يمارسون المراودة للمرشحين ويهزو في القفة ويخدمو في السر حملات انتخابية

Jeudi 05 Septembre 2019



باب نات

- انتقد الاعلامي محمد بوغلاب عن رفضه ما وصفه بالتهم المجانية ضد الصحفيين خلال الحملات الانتخابية متابعا " مرشحون رئاسيون يتجلطموا على الاعلاميين".وأضاف محمد بوغلاب "ليس كل الصحفيين مجرد ادوات لمرشحين رئاسيين متابعا " اعتبر نفسي من الفئة البعيدة عن كل شبهة".وتابع بوغلاب " هذا الامر لا ينفي وجود صحفيين يمارسون المراودة السياسية للمرشحين ويهزو في القفة ويخدمو في السر حملات انتخابية".