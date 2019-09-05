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زوجة عبد الكريم الزبيدي: إسمعوا منّي ما تصدقوش الكذب إلي يتقال على راجلي.. هو الأجدر بالرئاسة ولم يطمع يوما في المناصب

Jeudi 05 Septembre 2019

Jeudi 05 Septembre 2019
باب نات - قالت زوجة المرشح الرئاسي عبد الكريم الزبيدي في حوار لموقع الشارع المغاربي أن زوجها لا يفهم في السياسة ولا يجيد الكذب الذي يمارسه السياسيون وهو رجل تكنوقراط .
وأضافتفائزة الزبيدي زوجة المرشح الرئاسي أنه تم تشويه زوجها والافتراء عليه، داعية التونسيين الى " عدم تصديق ما يقال حوله".
وتابعت " إسمعوا منّي ما تصدقوش الكذب إلي يتقال على راجلي".


واستدركت بالقول "عبد الكريم الزبيدي الأجدر برئاسة تونس في هذه المرحلة الحساسة ولم يطمع يوما في المناصب".




  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 188547

Biladi2012  (Tunisia)  |Jeudi 05 Septembre 2019 à 13h 59m |           
ابدات من توا تتدخل في حياة زوجها السياسية
هو لا يصلح لا للسياسة ولا للرئاسة حتى وان كان رجلا نظيفا

Biladi2012  (Tunisia)  |Jeudi 05 Septembre 2019 à 13h 58m |           
ابدات من توا تتدخل في حياة زوجها السياسية
هو لا يصلح لا للسياسة ولا للرئاسة حتى وان كان رجلا نظيفا

Sarra2012  (Tunisia)  |Jeudi 05 Septembre 2019 à 13h 57m |           
يكون في علمك يا مادام نحن ما سمعناش عليه... نحن سمعنا منو بوذنينا و ريناه بعينينا... سمعنا العجايب و رينا الغرايب.. شد راجلك في دارك و يزيه ما تهنتل و ضحك عليه العباد.

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 05 Septembre 2019 à 13h 55m |           
من جهة "أن زوجها لا يفهم في السياسة ولا يجيد الكذب الذي يمارسه السياسيون وهو رجل تكنوقراط ." ومن جهة انتخبوا راجلي "عبد الكريم الزبيدي الأجدر برئاسة تونس في هذه المرحلة"

كيف هو ما يفهمش في الرئاسة علاش ننتخبو فيه ؟



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