زوجة عبد الكريم الزبيدي: إسمعوا منّي ما تصدقوش الكذب إلي يتقال على راجلي.. هو الأجدر بالرئاسة ولم يطمع يوما في المناصب

Jeudi 05 Septembre 2019
باب نات - قالت زوجة المرشح الرئاسي عبد الكريم الزبيدي في حوار لموقع الشارع المغاربي أن زوجها لا يفهم في السياسة ولا يجيد الكذب الذي يمارسه السياسيون وهو رجل تكنوقراط .
وأضافتفائزة الزبيدي زوجة المرشح الرئاسي أنه تم تشويه زوجها والافتراء عليه، داعية التونسيين الى " عدم تصديق ما يقال حوله".
وتابعت " إسمعوا منّي ما تصدقوش الكذب إلي يتقال على راجلي".
واستدركت بالقول "عبد الكريم الزبيدي الأجدر برئاسة تونس في هذه المرحلة الحساسة ولم يطمع يوما في المناصب".
وأضافتفائزة الزبيدي زوجة المرشح الرئاسي أنه تم تشويه زوجها والافتراء عليه، داعية التونسيين الى " عدم تصديق ما يقال حوله".
وتابعت " إسمعوا منّي ما تصدقوش الكذب إلي يتقال على راجلي".
واستدركت بالقول "عبد الكريم الزبيدي الأجدر برئاسة تونس في هذه المرحلة الحساسة ولم يطمع يوما في المناصب".
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Par:mongi (Tunisia )
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