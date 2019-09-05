في القصرين... الشاهد في اتصال بالمواطنين للتعريف ببرنامجه الانتخابي

Jeudi 05 Septembre 2019
باب نات - تتواصل حملة يوسف الشاهد مرشح الانتخابات الرئاسية بالاتصال المباشر مع المواطنين في ولايتي قفصة والقصرين... من خلال عرض للبرنامج الانتخابي .
وقال يوسف الشاهد المترشّح عن حركة تحيا تونس، للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أن "تونس أقوى" هو هدف المرحلة القادمة والذي يمكن تحقيقه بإرادة الشعب التونسي وبالتفافه والتحامه بمشروع متكامل لتونس الغد... مضيفا أن مشروعه مبنيّ على تجربة سنوات حكمه في القصبة وبه ستكون تونس أقوى، تنمويا وأمنيا وإقتصاديا.
واعتبر المترشّح أن مشروعه "ليس مجرّد وعود أو أوهام يُسوّق لها خلال حملته الإنتخابية، بل هو تصوّر واقعي وقابل للتحقيق على أرض الواقع، سيما وأن الأوضاع في البلاد بدأت تتعافى وتتحسن"، حسب ما جاء على لسانه.
وقال يوسف الشاهد المترشّح عن حركة تحيا تونس، للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أن "تونس أقوى" هو هدف المرحلة القادمة والذي يمكن تحقيقه بإرادة الشعب التونسي وبالتفافه والتحامه بمشروع متكامل لتونس الغد... مضيفا أن مشروعه مبنيّ على تجربة سنوات حكمه في القصبة وبه ستكون تونس أقوى، تنمويا وأمنيا وإقتصاديا.
واعتبر المترشّح أن مشروعه "ليس مجرّد وعود أو أوهام يُسوّق لها خلال حملته الإنتخابية، بل هو تصوّر واقعي وقابل للتحقيق على أرض الواقع، سيما وأن الأوضاع في البلاد بدأت تتعافى وتتحسن"، حسب ما جاء على لسانه.
En continu
- 11:09 مواصفات الرئيس الذي نريد
- Hier 20:40 في الوردية القبض على قاتل شقيقته بسكين ..
- Hier 19:29 الاعلامي محمد اليوسفي ينضم الى قرطاج+
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:14
|18:44
|15:55
|12:25
|05:53
|04:23
|
29°
|31°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|31°-23
|28°-22
|28°-22
|29°-22
|27°-22
Follow @babnet_Tunisie
(120 932) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
( 84 819) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 75 245) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 62 899) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 60 884) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 55 837) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 55 706) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 55 599) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 55 009) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 49 093) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 48 736) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 48 493) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 47 640) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 45 538) بوبكر يعتذر لمورو
( 45 432) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 615) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 43 404) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 41 452) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 41 215) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 40 099) رفض الافراج عن نبيل القروي
Par:karimyousef (France )
Sur: الجبالي لمريم بالقاضي : علاش تسأل وتجاوب وحدك؟؟ الصحافي راو يسأل وينتظر الاجابة