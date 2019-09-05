في القصرين... الشاهد في اتصال بالمواطنين للتعريف ببرنامجه الانتخابي

Jeudi 05 Septembre 2019



باب نات

- تتواصل حملة يوسف الشاهد مرشح الانتخابات الرئاسية بالاتصال المباشر مع المواطنين في ولايتي قفصة والقصرين... من خلال عرض للبرنامج الانتخابي .وقال يوسف الشاهد المترشّح عن حركة تحيا تونس، للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أن "تونس أقوى" هو هدف المرحلة القادمة والذي يمكن تحقيقه بإرادة الشعب التونسي وبالتفافه والتحامه بمشروع متكامل لتونس الغد... مضيفا أن مشروعه مبنيّ على تجربة سنوات حكمه في القصبة وبه ستكون تونس أقوى، تنمويا وأمنيا وإقتصاديا.واعتبر المترشّح أن مشروعه "ليس مجرّد وعود أو أوهام يُسوّق لها خلال حملته الإنتخابية، بل هو تصوّر واقعي وقابل للتحقيق على أرض الواقع، سيما وأن الأوضاع في البلاد بدأت تتعافى وتتحسن"، حسب ما جاء على لسانه.