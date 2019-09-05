محمد عبو: اذا وصلت للرئاسة عمري ماني باش نقول غلطوني

Jeudi 05 Septembre 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي محمد عبو في حوار على الاذاعة الوطنية انه اذا وصل الى رئاسة الجمهورية التونسية لن يغالط الشعب التونسي وسيتحدث عن المشاكل الحقيقية متابعا " عندما افضل تاكدوا اني لن اقول غلطوني وساتحمل مسؤوليتي.
واضاف عبو " في ملف مكافحة الإرهاب قدمنا استراتيجيا لحكومة حبيب الصيد و من أهمها توفير التدريبات والتجهيزات اللازمة للمؤسسات الأمنية.وعبر عبو عن عدم رضاه على السياسة التونسية المتبعة في الشان الليبي داعيا الى الخروج من لعبة المحاور
واكد عبو ان رئيس الجمهورية هو الحارس الأمين على الدستور و على التراب التونسي .
واضاف عبو " في ملف مكافحة الإرهاب قدمنا استراتيجيا لحكومة حبيب الصيد و من أهمها توفير التدريبات والتجهيزات اللازمة للمؤسسات الأمنية.وعبر عبو عن عدم رضاه على السياسة التونسية المتبعة في الشان الليبي داعيا الى الخروج من لعبة المحاور
واكد عبو ان رئيس الجمهورية هو الحارس الأمين على الدستور و على التراب التونسي .
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Par:karimyousef (France )
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