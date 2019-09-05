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الجبالي لمريم بالقاضي : علاش تسأل وتجاوب وحدك؟؟ الصحافي راو يسأل وينتظر الاجابة

Jeudi 05 Septembre 2019

Jeudi 05 Septembre 2019
باب نات - اتّهمت الاربعاء 4 سبتمبر، الاعلامية مريم بالقاضي رئيس الحكومة السابق المترشح للانتخابات الرئاسية حمادي الجبالي بالانحياز لمحور قطر وتركيا.

وأشارت خلال استضافتها للجبالي في برنامجها تونس اليوم، إلى أن رئيس الجمهورية التونسية من المفروض أن يكون محايدا ولا يتبنّى سياسة المحاور.


واستغرب الجبالي اتهام مريم بالقاضي وخاطبها قائلا "سيدتي لقد انطلقت من فرضية أنني أتبع محور تركيا-قطر وجعلت منها أمرا واقعا وولم تسأليني إن كان ذلك صحيحا أم لا". وتابع موجّها كلامه لبلقاضي ضاحكا "انت سئلت وجاوبت، المفروض هناك منهجية في الطرح والأصل فيه أن الصحفي يطرح السؤال وينتظر الاجابة.

وخاطبها قائلا "ما الذي يدل أنني أتبنى سياسة المحاور وأنني أتبع محور قطر تركيا فأنا في نشاطي السياسي زرت مختلف دول العالم"
واضاف "أنا ما عنديش محور، محوري الوحيد من يساند تونس ويقف مع ثورتها ومقياسي من دعّم التجربة التونسية".
وافاد بأنه طلب آنذاك من وزير المالية جردا حول الدول التي قدّمت دعما لتونس بعد الثورة فكانت تركيا وقطر في الصدارة بمبلغ 3.2 مليار دولار.

وعلّق قائلا "أنا لا أري الأسماء لا يهمّني سوى من وقف إلى جانبنا ودون شروط، أنا مع من يدعم بلادي ومصالح بلادي على قاعدة المصالح المشتركة وأقف ضد من يتدخل في سياسة بلادنا".
وتحدّث في هذا السياق عن الامارات وقال " من يتدخل في شأننا ويحرض ناس على ناس ويدعم أطراف ضد الحكومة وتروج لذلك بالمال والاعلام فأنا ضدّه وهذه حقيقة وليس تمحور"

الفيديو الدقيقة 39

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188535

Karimyousef  (France)  |Jeudi 05 Septembre 2019 à 12h 53m |           
Ce n'est pas un débat c'est un tribunal.
Je ne comprends pas ces hommes politiques qui se rendent dans ces émissions dont le but principal est de diffamer et de calomnier les invités.



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