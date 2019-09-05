Jeudi 05 Septembre 2019
باب نات - أشرف رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على موكب توقيع اتفاق الزيادات الخصوصية للأطباء والجامعيين والمهندسين بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بحضور الامين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي.
وشكر رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان بالمناسبة الاتحاد وكل الوفد المفاوض على المجهودات التي قدموها من أجل الوصول الى هذا الاتفاق الذي سيحسن من المقدرة الشرائية للأطباء والمهندسين والأساتذة ويوفر لهم ظروف عمل أفضل مؤكدا ان هذا الاتفاق جاء ليراعي مصلحة فئة كبيرة ومهمة من المجتمع.
من جهته نوّه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بروح المسؤولية العالية التي كانت تحدو الطرفين مؤكدا أن توقيع هذا الاتفاق هو خطوة ايجابية للأمام وجاء في الوقت المناسب للحفاظ على المقدرة الشرائية للعاملين بالفكر والساعد في قطاع الصحة والهندسة والتعليم العالي.
وشكر رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان بالمناسبة الاتحاد وكل الوفد المفاوض على المجهودات التي قدموها من أجل الوصول الى هذا الاتفاق الذي سيحسن من المقدرة الشرائية للأطباء والمهندسين والأساتذة ويوفر لهم ظروف عمل أفضل مؤكدا ان هذا الاتفاق جاء ليراعي مصلحة فئة كبيرة ومهمة من المجتمع.
من جهته نوّه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بروح المسؤولية العالية التي كانت تحدو الطرفين مؤكدا أن توقيع هذا الاتفاق هو خطوة ايجابية للأمام وجاء في الوقت المناسب للحفاظ على المقدرة الشرائية للعاملين بالفكر والساعد في قطاع الصحة والهندسة والتعليم العالي.
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Par:rommen (Tunisia )
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