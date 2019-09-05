الجبالي : في 86 بن علي لم يورّطني في قضيّة التفجيرات لكن جاء الجبناء بعد 20 سنة يتهمونني بها

Jeudi 05 Septembre 2019
باب نات - وجّه الاربعاء 4 سبتمبر، المترشح للانتخابات الرئاسية لوما لمريم بالقاضي على خلفية التقرير الذي بثّته مؤخّرا في برنامجها تزامنا مع اعلانه تقديم ترشّحه للانتخابات الرئاسية والذي يوجّه اتهامات للجبالي من بينها التورّط في التفجيرات وغيرها.
وخاطب الجبالي مريم بالقاضي قائلا " الأصل نتطور قليلا، وقتلى نقدم برنامج نناقش البرنامج موش يجيبولي قضايا كاذبة مثل التفجيرات" مشدّدا على أن كل ما ينسب إليه من اتهامات مجرّد كذب وافتراء".
وتابع قائلا "اعطيوني ملف واحد يورّط الجبالي، التفجيرات؟؟ أنا نحب نقول الّي عبارة حمادي تفجيرات ما تقلقنيش آما الّي يقلّقني هو الافتراء والكذب والعناد فيه والاصرار عليه".
وجدّد الجبالي تأكيده على رواية طبيب الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة التي تفيد بأن تفجيرات سوسة والمنستير يقف وراءها بن علي وكان في اطار الاستعداد للانقلاب على بورقيبة.
وقال الجبالي "حتى قضاء بن علي ما حكمش ضدّي وتابع مستنكرا "الي يتهموا فيا توّا ملكيين أكثر من بن علي وإلا تلوموا في بن علي ما ورّطنيش في القضية؟؟".
وأضاف في نفس السياق "الجبالي ليس موجودا في قضية التفجيرات لا في التحقيق ولا في البحث ولا في الحكم، منين جابوها هذي".
وتساءل مستغربا "قضاء بن علي المُسخّر ما لقاش حجة على حمادي الجبالي ليأتي بعد 20 سنة الجبناء الذين كانوا راضخين للاستبداد ليتهمونني بالتفجيرات؟.
وخاطب الجبالي مريم بالقاضي قائلا " الأصل نتطور قليلا، وقتلى نقدم برنامج نناقش البرنامج موش يجيبولي قضايا كاذبة مثل التفجيرات" مشدّدا على أن كل ما ينسب إليه من اتهامات مجرّد كذب وافتراء".
وتابع قائلا "اعطيوني ملف واحد يورّط الجبالي، التفجيرات؟؟ أنا نحب نقول الّي عبارة حمادي تفجيرات ما تقلقنيش آما الّي يقلّقني هو الافتراء والكذب والعناد فيه والاصرار عليه".
وجدّد الجبالي تأكيده على رواية طبيب الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة التي تفيد بأن تفجيرات سوسة والمنستير يقف وراءها بن علي وكان في اطار الاستعداد للانقلاب على بورقيبة.
وقال الجبالي "حتى قضاء بن علي ما حكمش ضدّي وتابع مستنكرا "الي يتهموا فيا توّا ملكيين أكثر من بن علي وإلا تلوموا في بن علي ما ورّطنيش في القضية؟؟".
وأضاف في نفس السياق "الجبالي ليس موجودا في قضية التفجيرات لا في التحقيق ولا في البحث ولا في الحكم، منين جابوها هذي".
وتساءل مستغربا "قضاء بن علي المُسخّر ما لقاش حجة على حمادي الجبالي ليأتي بعد 20 سنة الجبناء الذين كانوا راضخين للاستبداد ليتهمونني بالتفجيرات؟.
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Par:rommen (Tunisia )
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