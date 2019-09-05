فيصل التبيني ينقلب على عبد الكريم الزبيدي بسبب تصريحاته حول الانقلاب

Jeudi 05 Septembre 2019



باب نات

- أكد النائب بالبرلمان فيصل التبيني انسحابه من حملة المترشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي مشددا على انه تم اقحام اسمه في الحملة والقائمة المعنية دون استشارته وهو ما فاجأه.وأضاف بان كل ما قام به هو تزكيته فقط وهو منشغل حاليا بحملته للانتخابات التشريعية فقط.