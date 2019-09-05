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محمد بوغلاب للجبالي: Tic Tac حمادي في الsac ماعادش تتعدى وسنسائلك على ماضيك

Jeudi 05 Septembre 2019

Jeudi 05 Septembre 2019
باب نات - قال الاعلامي محمد بوغلاب في مداخلة على قناة الحوار التونسي انه من الطبيعي ان يتم مسائلة المرشحين للرئاسة على تاريخهم.
واضاف بوغلاب " حمادي الجبالي شعر بالضيق والانزعاج عندما سئل عن تاريخه وفترة حكمه بعد الثورة.

وتابع بوغلاب " من الطبيعي ان نسال عن تاريخ الجبالي بدل الحديث عن وعوده متابعا " تيك تاك حمادي في الساك وقطوس في شكارة ماعادش تتعدى".

وكان حمادي الجبالي التي استضافته أمس مريم بلقاضي طلب منها في مناسبات قادمة أن يتحدّث على برامجه المستقبلية بعيدا عن اجترار قصص الماضي...

  
  
     
  
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