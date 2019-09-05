قيس سعيد: سأطلب من رؤساء الدول احترام التونسيين وعدم إهانتهم بسبب الفيزا

Jeudi 05 Septembre 2019
قال اليوم الخميس 05 سبتمبر 2019 المترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة قيس سعيد، إنه يرفض إهانة التونسيين من طرف الشركات التي تسهر على منح تأشيرات السفر.
وأكد قيس سعيد في حوار له على اذاعة شمس , أنه وفي صورة وصوله لرئاسة الجمهورية سيطلب رسميا من الدول ورؤساء البلدان احترام التونسين والتونسيات في بلادهم وخارج أرض الوطن.
واعتبر المترشح أنه ليس من حق السفارات وشركات منح التأشيرات معاملة التونسيين بطريقة مهينة.
من جهة أخرى تحدث عن تصوره لمقاومة الجريمة والبراكاجات، وأوضح أن الأمن حق للجميع ولا بد من دعم قوات الأمن والقضاء على أسباب الجريمة والمتمثلة أساسا في التهميش.
المصدر شمس أف أم
وأكد قيس سعيد في حوار له على اذاعة شمس , أنه وفي صورة وصوله لرئاسة الجمهورية سيطلب رسميا من الدول ورؤساء البلدان احترام التونسين والتونسيات في بلادهم وخارج أرض الوطن.
واعتبر المترشح أنه ليس من حق السفارات وشركات منح التأشيرات معاملة التونسيين بطريقة مهينة.
من جهة أخرى تحدث عن تصوره لمقاومة الجريمة والبراكاجات، وأوضح أن الأمن حق للجميع ولا بد من دعم قوات الأمن والقضاء على أسباب الجريمة والمتمثلة أساسا في التهميش.
المصدر شمس أف أم
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Par:kamelnet (Tunisia )
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