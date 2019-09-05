زياد العذاري يلتقي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب

Jeudi 05 Septembre 2019



باب نات

- التقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري بمقر الوزارة Jorge CHEDIEK مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ومدير مكتب التعاون جنوب-جنوب بالمنظمة الدولية.وكان اللقاء الذي حضره مدير عام الوكالة التونسية للتعاون الفني البرني الصالحي فرصة تم خلالها التطرق إلى سبل وآليات تعزيز التعاون بين تونس ومكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب.وأكد الوزير في هذا الإطار على الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين لمزيد تطوير التعاون بين المكتب الأممي وتونس لاسيما الوكالة التونسية للتعاون الفني في الفترة القادمة خاصة فيما يتعلق بدعم البلدان الافريقية في عديد المجالات من ذلك المجال الفلاحي والصحة والتكوين المهني، مشيرا أن تونس قادرة على أن تكون شريكا فاعلا للأمم المتحدة في هذا الاتجاه باعتبار ما تكتسبه من خبرة وتجارب.كما تم التطرق إلى الإمكانيات المتاحة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين من خلال تقديم الدعم الفني الضروري لتونس خاصة في مجال تعصير الإدارة والاستشراف والتخطيط.هذا وتم الاتفاق بالمناسبة على توقيع مذكرة تفاهم في أقرب الآجال تؤسس لشراكة بناءة بين تونس وهذا الهيكل الأممي خدمة المصلحة المشتركة.