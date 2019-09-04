على ''اليوتوب'' عبد الفتاح مورو يهزم سليم الرياحي

Mercredi 04 Septembre 2019



باب نات

- أظهرت أرقام المتابعين لايف على اليوتوب مساء الأربعاء نسبة مشاهدة مرتفعة لبرنامج ''الرئيس'' من تقديم الاعلامي سمير الوافي مقارنة ببرنامج على قناة الحوار التونسي فكرة سامي الفهري استضاف فيه المترشح الرئاسي المتواجد في المنفى سليم الرياحي.