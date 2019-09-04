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الغرفة الوطنية للمقاولات ومقاولات المصاعد: نحو تشغيل 7000 شاب في ألمانيا وفرنسا

Mercredi 04 Septembre 2019

Mercredi 04 Septembre 2019
باب نات - أكد نوفل الغزي أمين مال الغرفة الوطنية للمقاولات ومقاولات المصاعد التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه تم التوفق في تأمين اتفاقية مع مؤسسة " avs forma"الألمانية للهجرة المنظمة، يتم بمقتضاها تشغيل 100 ألف تونسي سنويا، في مختلف الإختصاصات، بينهم 3000 من المختصين في مجال مقاولات المصاعد.

وبيّن الغزي أن غرفة مقاولات المصاعد ستعمل على تأمين العدد المطلوب من المختصين في مقاولات المصاعد، رغم الصعوبات التي يواجهها القطاع من بينها نقص فادح في التكوين، ولذلك سعت الغرفة إلى التعاون مع وزارة التكوين المهني والتشغيل لإدراج اختصاص مقاولات المصاعد ضمن برنامج التكوين للسنة التكوينية الجديدة، كما تم توجيه الطلب لإدراج اللغة الألمانية كمادة أساسية في عملية التكوين.


من جانب آخر، أشار الغزي إلى أن الغرفة الوطنية للمقاولات ومقاولات المصاعد سعت إلى خلق فرص للإدماج في سوق الشغل الأوروبية، وقد طلبت الجامعة الوطنية لمقاولات المصاعد الفرنسية، تشغيل 4000 تونسي مختص في مجال مقاولات المصاعد.

جدير بالذكر أن الغرفة الوطنية للمقاولات ومقاولات المصاعد نظمت يوما تحسيسيا حول فرص الإندماج في سوق الشغل الأوروبية تحت شعار "خوذ فرصتك"، وكشفت خلال التظاهرة عن كل التفاصيل والتراتيب التي تمكن الشباب من التكوين في مجال مقاولات المصاعد.

  
  
     
  
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